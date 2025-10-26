Італія

Команда з Риму завдяки голу Дібали здобула мінімальну перемогу, а український форвард Артем Довбик провів на полі лише частину другого тайму.

У матчі восьмого туру Серії A сезону-2025/26 Рома на виїзді здолала Сассуоло з рахунком 1:0. Зустріч відбулася 26 жовтня на стадіоні Мапей Чітта дель Тріколоре в Реджо-нель-Емілії.

Єдиний гол у поєдинку на 16-й хвилині забив Пауло Дібала, який точно реалізував свій момент і приніс римлянам важливі три очки.

Український нападник Артем Довбик розпочав матч у запасі та вийшов на поле на 50-й хвилині. Втім, результативними діями він цього разу не відзначився.

Завдяки перемозі Рома набрала 18 очок і піднялася на друге місце в турнірній таблиці, зрівнявшись за очками з лідером чемпіонату — Наполі.

Сассуоло — Рома 0:1

Гол: Дібала, 16

Сассуоло: Мурич — Валукєвич, Ідзес, Романья (Канде, 39), Дойг — Торстведт (Вранкс, 60), Матич, Коне — Берарді, Пінамонті, Фадера

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Веслі, Коне, Крістанте (Пеллегріні, 66), Ель-Айнауї, Цимікас (Ермосо, 46) — Бейлі (Довбик, 50), Дібала

Попередження: Торстведт, Дойг, Вольпато — Манчіні, Ермосо