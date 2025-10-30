Італія

Россонері націлились на Джошуа Зіркзе.

Керівництво Мілана активно розглядає можливість виходу на зимовий трансферний ринок для посилення лінії атаки. Причиною стала невпевнена гра Сантьяго Хіменеса, який поки не виправдовує очікувань. ​

Головною ціллю россонері у січні може стати Джошуа Зіркзе. Нідерландський форвард, який наразі не має стабільного місця в основі Манчестер Юнайтед, розглядається як ідеальний кандидат для заміни Хіменеса.

​Мілан вже готує пропозицію щодо Зіркзе, який вже грав у італійському чемпіонаті. У сезоні 22/23 блискуче проявив себе в Серії А у складі Болоньї.

Проте, клуб також має чіткий план Б. За даними La Gazzetta delo Sport, цим альтернативним варіантом є український нападник Роми Артем Довбик.

​Повідомляється, що Мілан вже вів паралельні переговори з Ромою щодо Довбика минулого літа, але тоді сторони не дійшли згоди щодо умов оренди. Тепер, якщо угода по Зіркзе зірветься, Мілан готовий відновити ці переговори.