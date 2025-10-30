Россонері націлились на Джошуа Зіркзе.
Джошуа Зіркзе, Getty Images
30 жовтня 2025, 17:40
Керівництво Мілана активно розглядає можливість виходу на зимовий трансферний ринок для посилення лінії атаки. Причиною стала невпевнена гра Сантьяго Хіменеса, який поки не виправдовує очікувань.
Головною ціллю россонері у січні може стати Джошуа Зіркзе. Нідерландський форвард, який наразі не має стабільного місця в основі Манчестер Юнайтед, розглядається як ідеальний кандидат для заміни Хіменеса.
Мілан вже готує пропозицію щодо Зіркзе, який вже грав у італійському чемпіонаті. У сезоні 22/23 блискуче проявив себе в Серії А у складі Болоньї.
Проте, клуб також має чіткий план Б. За даними La Gazzetta delo Sport, цим альтернативним варіантом є український нападник Роми Артем Довбик.
Повідомляється, що Мілан вже вів паралельні переговори з Ромою щодо Довбика минулого літа, але тоді сторони не дійшли згоди щодо умов оренди. Тепер, якщо угода по Зіркзе зірветься, Мілан готовий відновити ці переговори.