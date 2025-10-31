Італія

Востаннє Італія грала на Мундіалі у 2014 році.

Колишній півзахисник збірної Італії Марко Верратті висловився про відсутність "Скуадри Адзурри" на двох останніх чемпіонатах світу. Його слова наводить Footmercato.

"Після двох поспіль невдач третій раз буде вже занадто. Цілі покоління не брали участі в турнірі. Мої діти ще не бачили Італію на чемпіонаті світу.

Буде складно, адже навіть коли ми не змогли пройти кваліфікацію, це супроводжувалося неймовірними обставинами. Гравці думали: "Ми не потрапили – як таке можливо?". Ми побили світовий рекорд (37 матчів поспіль без поразок – прим.) – і все одно пролетіли повз чемпіонат світу", – сказав Верратті.

Цього сезону Марко Верратті відіграв за саудівський Аль-Духаїль 11 матчів та віддав 3 результативні передачі.