Українець заробив жовту у матчі з Сассуоло — тепер у нього перебір "гірчичників".
Руслан Маліновський, Getty Images
03 листопада 2025, 20:40
У рамках десятого туру італійської Серії А Сассуоло зустрівся на власному полі з Дженоа, у стартовому складі якого з'явився півзахисник збірної України Руслан Маліновський.
Початок гри виявився не з найкращих для 32-річного українця — вже на четвертій хвилині він отримав попередження, через яке він не зможе допомогти "грифонам" у наступному поєдинку чемпіонату проти Фіорентини.
Причина — перебір у Руслана жовтих карток.
Утім, слід зазначити, що вже на 18-й хвилині Маліновському вдалося реабілітуватися. Влучним пострілом з-за меж штрафного майданчика Сассуоло українець відкрив рахунок у матчі. Відео цього гола доступно на Football.ua.