Італія

Українець заробив жовту у матчі з Сассуоло — тепер у нього перебір "гірчичників".

У рамках десятого туру італійської Серії А Сассуоло зустрівся на власному полі з Дженоа, у стартовому складі якого з'явився півзахисник збірної України Руслан Маліновський.

Початок гри виявився не з найкращих для 32-річного українця — вже на четвертій хвилині він отримав попередження, через яке він не зможе допомогти "грифонам" у наступному поєдинку чемпіонату проти Фіорентини.

Причина — перебір у Руслана жовтих карток.

Утім, слід зазначити, що вже на 18-й хвилині Маліновському вдалося реабілітуватися. Влучним пострілом з-за меж штрафного майданчика Сассуоло українець відкрив рахунок у матчі. Відео цього гола доступно на Football.ua.