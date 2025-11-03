Тебасу теж всі заздрили, але...
Еціо Сімонеллі, getty images
03 листопада 2025, 21:19
Президент італійської Серії А Еціо Сімонеллі висловився про матчі Мілан-Комо в місті Перт, Австралія. Його слова наводить Ніколо Скіра.
"Я розумію вболівальників, але це було б приводом для гордості.
Ми чекаємо на відповідь від АФК (Азійська конфедерація футболу — прим.). Всі нам заздрять і приїжджають сюди, щоби покращити свій продукт. Ми прагнемо познайомити світ із італійським футболом", – заявив Сімонеллі.
Матч 24-го туру італійської Серії А між Міланом та Комо заплановано на 8 лютого, 2026 року.