Італія

Тебасу теж всі заздрили, але...

Президент італійської Серії А Еціо Сімонеллі висловився про матчі Мілан-Комо в місті Перт, Австралія. Його слова наводить Ніколо Скіра.

"Я розумію вболівальників, але це було б приводом для гордості.

Ми чекаємо на відповідь від АФК (Азійська конфедерація футболу — прим.). Всі нам заздрять і приїжджають сюди, щоби покращити свій продукт. Ми прагнемо познайомити світ із італійським футболом", – заявив Сімонеллі.

Матч 24-го туру італійської Серії А між Міланом та Комо заплановано на 8 лютого, 2026 року.