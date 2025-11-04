Клуб Серії А ухвалить рішення на користь Паоло Ванолі або Даніеле Де Россі.
Даніеле Де Россі, Getty Images
04 листопада 2025, 11:30
Дженоа близька до призначення нового головного тренера після відставки Патріка Вієйра.
За інформацією журналіста Ніколо Скіри, керівництво "грифонів" у вівторок, 4 листопада, має ухвалити остаточне рішення щодо кандидата.
Наразі головними претендентами на посаду є Паоло Ванолі та Даніеле Де Россі. Обидва італійські фахівці вже провели попередні переговори з Дженоа, і вибір між ними залишається відкритим.
Очікується, що офіційне оголошення нового наставника відбудеться вже найближчим часом.
Нагадаємо, раніше Дженоа здобула свою першу перемогу у поточному сезоні італійської Серії А, обігравши Сассуоло. Голом у цьому протистоянні відзначився український хавбек Руслан Маліновський.