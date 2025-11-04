Італія

Клуб Серії А ухвалить рішення на користь Паоло Ванолі або Даніеле Де Россі.

Дженоа близька до призначення нового головного тренера після відставки Патріка Вієйра.

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, керівництво "грифонів" у вівторок, 4 листопада, має ухвалити остаточне рішення щодо кандидата.

Наразі головними претендентами на посаду є Паоло Ванолі та Даніеле Де Россі. Обидва італійські фахівці вже провели попередні переговори з Дженоа, і вибір між ними залишається відкритим.

Очікується, що офіційне оголошення нового наставника відбудеться вже найближчим часом.

Нагадаємо, раніше Дженоа здобула свою першу перемогу у поточному сезоні італійської Серії А, обігравши Сассуоло. Голом у цьому протистоянні відзначився український хавбек Руслан Маліновський.