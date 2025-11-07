До складу потрапили 27 гравців, серед яких — новачок із Кальярі та відновлений після травми форвард Аталанти.
Дженнаро Іван Гаттузо, GETTY IMAGES
07 листопада 2025, 15:23
Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо оприлюднив заявку на листопадові поєдинки відбору до чемпіонату світу. До складу "адзуррі" увійшли 27 футболістів, серед яких є як новачки, так і добре знайомі вболівальникам імена.
У четвер, 13 листопада, Італія зіграє на виїзді проти Молдови, а вже 16 листопада прийматиме Норвегію на Сан-Сіро в Мілані.
Перший виклик до національної команди отримав воротар Кальярі Еліа Капріле — для 23-річного голкіпера це важливий крок у кар’єрі. До складу також повернулися Алессандро Буонджорно (Наполі) та Самуеле Річчі (Мілан), які востаннє викликалися кілька місяців тому.
Після травми до лав збірної повертається і Джанлука Скамакка. Форвард Аталанти пропускав вересневі матчі, але нині повністю відновився.
Ніколо Барелла залишається у списку, однак через дискваліфікацію пропустить гру проти Молдови. Тим часом Андреа Камб’язо, Давіде Фраттезі та Сандро Тоналі ризикують пропустити поєдинок із Норвегією, якщо отримають ще по одному попередженню.
Голкіпери: Еліа Капріле (Кальярі), Марко Карнесеккі (Аталанта), Джанлуїджі Доннарумма (Манчестер Сіті), Гульєльмо Вікаріо (Тоттенгем);
Захист: Алессандро Бастоні (Інтер), Рауль Белланова (Аталанта), Алессандро Буонджорно (Наполі), Ріккардо Калафіорі (Арсенал), Андреа Камбіазо (Ювентус), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Федеріко Дімарко (Інтер), Маттео Габбіа (Мілан), Джанлука Манчіні (Рома);
Півзахист: Ніколо Барелла (Інтер), Браян Крістанте (Рома), Давіде Фраттезі (Інтер), Мануель Локателлі (Ювентус), Самуеле Річчі (Мілан), Сандро Тоналі (Ньюкасл);
Нападники: Франческо Піо Еспозіто (Інтер), Мойсе Кін (Фіорентина), Ріккардо Орсоліні (Болонья), Маттео Політано (Наполі), Джакомо Распадорі (Атлетіко Мадрид), Матео Ретегі (Аль-Кадсія), Джанлука Скамакка (Аталанта), Маттіа Дзакканьї (Лаціо).