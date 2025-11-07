Італія

До складу потрапили 27 гравців, серед яких — новачок із Кальярі та відновлений після травми форвард Аталанти.

Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо оприлюднив заявку на листопадові поєдинки відбору до чемпіонату світу. До складу "адзуррі" увійшли 27 футболістів, серед яких є як новачки, так і добре знайомі вболівальникам імена.

У четвер, 13 листопада, Італія зіграє на виїзді проти Молдови, а вже 16 листопада прийматиме Норвегію на Сан-Сіро в Мілані.

Перший виклик до національної команди отримав воротар Кальярі Еліа Капріле — для 23-річного голкіпера це важливий крок у кар’єрі. До складу також повернулися Алессандро Буонджорно (Наполі) та Самуеле Річчі (Мілан), які востаннє викликалися кілька місяців тому.

Після травми до лав збірної повертається і Джанлука Скамакка. Форвард Аталанти пропускав вересневі матчі, але нині повністю відновився.

Ніколо Барелла залишається у списку, однак через дискваліфікацію пропустить гру проти Молдови. Тим часом Андреа Камб’язо, Давіде Фраттезі та Сандро Тоналі ризикують пропустити поєдинок із Норвегією, якщо отримають ще по одному попередженню.

Голкіпери: Еліа Капріле (Кальярі), Марко Карнесеккі (Аталанта), Джанлуїджі Доннарумма (Манчестер Сіті), Гульєльмо Вікаріо (Тоттенгем);

Захист: Алессандро Бастоні (Інтер), Рауль Белланова (Аталанта), Алессандро Буонджорно (Наполі), Ріккардо Калафіорі (Арсенал), Андреа Камбіазо (Ювентус), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Федеріко Дімарко (Інтер), Маттео Габбіа (Мілан), Джанлука Манчіні (Рома);



Півзахист: Ніколо Барелла (Інтер), Браян Крістанте (Рома), Давіде Фраттезі (Інтер), Мануель Локателлі (Ювентус), Самуеле Річчі (Мілан), Сандро Тоналі (Ньюкасл);



Нападники: Франческо Піо Еспозіто (Інтер), Мойсе Кін (Фіорентина), Ріккардо Орсоліні (Болонья), Маттео Політано (Наполі), Джакомо Распадорі (Атлетіко Мадрид), Матео Ретегі (Аль-Кадсія), Джанлука Скамакка (Аталанта), Маттіа Дзакканьї (Лаціо).