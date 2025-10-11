Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Італійці гратимуть на виїзді з естонцями.

Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо висловився напередодні матчу відбіркового етапу чемпіонату світу-2026 з національною командою Естонії. Його слова наводить tuttomercatoweb.com.

"Правда в тому, що нам потрібно набрати якомога більше очок, тому що Ізраїль дихає нам у спину. Ми не можемо розраховувати на кваліфікацію автоматично. Поки ми не наберемо достатню кількість очок для виходу, ми повинні працювати. Ніяких жартів. Італія не повинна розслаблятися — ми повинні бути серйозними. Нам потрібні очки, повна концентрація, а там подивимося.

Я повинен подякувати цим хлопцям. Мені подобається атмосфера в команді, а також бажання і наполегливість гравців. Нам потрібно навчитися відчувати небезпеку.

Ми хочемо грати на половині поля суперника, домінувати проти будь-якої команди. Я дуже задоволений тим, що бачу. Хлопці чудово грають разом. Нам потрібно підтвердити свою чудову форму. Запевняю вас, я бачу прекрасну атмосферу і чудову підготовку до матчу з Естонією.

Серія А? Вона дуже складна. Я працював закордоном і можу сказати, що тактично це дуже складно. Саме тому наші тренери так добре підготовлені: потрібно знати, як тренувати в Італії", — заявив Гаттузо.

Матч між Естонією та Італією відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.