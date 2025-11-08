У продовженні 11 туру Серії А.
Getty Images
08 листопада 2025, 18:00
Комо — Кальярі 0:0
Комо: Бюте — Смолчич (Войвода, 90), Рамон, Карлос, Вальє — Перроне, Какере (Батуріна, 62) — Аддай (Кюн, 75), Пас, Діао (Родрігес, 46) — Мората (Дувікас, 62)
Кальярі: Капріле — Дзаппа, Міна, Луперто, Оберт (Ідріссі, 79) — Палестра, Гаетано (Адопо, 57), Праті (Маццітеллі, 79), Фолоруншо, Фелічі (Лувумбу, 79) — Еспозіто (Борреллі, 67)
Попередження: Аддай, Мората, Перроне — Праті
Лечче — Верона 0:0
Лечче: Фальконе — Вейга, Гашпар, Габріель, Галло — Рамадані, Кулібалі — Моренте (Камарда, 66), Беріша (Каба, 86), Банда (Соттіль, 77) — Штулич (П'єротті, 66)
Верона: Монтіпо — Белла-Кочап, Нельссон, Валентіні — Бельгалі, Акпа-Акпро, Гальярдіні, Харруї (Бернед, 55), Брадарич (Фресе, 74) — Жоване (Сарр, 74), Орбан (Ньясс, 86)
Попередження: Кулібалі, — Валентіні, Брадарич, Фресе