Італія

Команда Стефано Піолі зазнала шостої поразки у чемпіонаті та залишилася в зоні вильоту, тоді як Лечче реабілітувався після невдач останніх турів.

Фіорентина зазнала чергової поразки в чемпіонаті Італії, поступившись вдома Лечче з рахунком 0:1 у десятому турі Серії А. Єдиний гол у матчі на 23-й хвилині забив Беріша, який точно пробив після передачі Моренте.

Команда Стефано Піолі знову не змогла продемонструвати результат, попри перевагу у володінні м’ячем. Після пропущеного гола господарі створили кілька моментів, проте воротар гостей Фальконе впевнено діяв на лінії.

У другому таймі флорентійці намагалися переламати хід гри, але навіть після серії замін не змогли зламати оборону суперника. VAR скасував пенальті на користь Фіорентини, а найкраща нагода зрівняти рахунок була втрачена наприкінці зустрічі, коли Сом пробив повз ворота.

Після десяти турів Фіорентина залишається на 19-му місці турнірної таблиці, маючи лише чотири нічиї та шість поразок. Лечче здобув другу перемогу в сезоні та піднявся на 15-ту позицію.

Фіорентина — Лечче 0:1

Гол: Беріша, 23

Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Комуццо, Раньєрі — Додо, Ндур (Мандрагора, 46), -, Фаджолі (Гудмундссон, 46), Фортіні — Джеко (Пікколі, 59), Кін

Лечче: Фальконе — Вейга, Габріель, Гашпар, Галло — Кулібалі, Рамадані, Беріша (Малех, 76) — Банда (П'єротті, 73), Штулич (Камарда, 89), Моренте (Каба, 89)

Попередження: Ніколуссі-Кавілья, Фаджолі, Кін, Раньєрі — Вейга

У матчі 10-го туру Серії А Торіно на власному полі зіграв унічию з Пізою – 2:2.

Гості відкрили рахунок на 13-й хвилині завдяки влучному добиванню Морео, а згодом він же реалізував пенальті, оформивши дубль.

Втім, підопічні Марко Бароні швидко відновили баланс: наприкінці першого тайму Адамс і Сімеоне забили два голи протягом кількох хвилин. У другій половині зустрічі обидві команди діяли обережніше, створивши лише один справді небезпечний момент – Калабрезі з Пізи змусив Палеарі рятувати ворота після удару в ближній кут.

Торіно продовжив серію без поразок до п’яти матчів і займає 12-те місце в турнірній таблиці. Піза залишається в нижній частині таблиці на 17-й позиції, продовжуючи пошуки першої перемоги в сезоні.

Торіно — Піза 2:2

Голи: Сімеоне, 42, Адамс, 45+3 - Морео, 13, 29 (пен)

Торіно: Палеарі — Ісмайлі, Коко, Маріпан (Тамез, 67) — Лазаро, Ілич, Казадеї, Влашич (Нгонге, 46), Педерсен — Адамс (Гінейтіс, 66), Сімеоне (Сапата, 78)

Піза: Шемпер — Канестреллі, Караччоло, Калабрезі — Туре (Нзола, 66), Вурал (Куадрадо, 83), Гейгольт (Ебішер, 46), Акінсанміро, Леріс (Марін, 83) — Мейстер, Морео

Попередження: Казадеї — Гейгольт