Італія

Завершилися два матчі чемпіонату Італії.

В рамках сьомого туру італійської Серії А Дженоа Руслана Маліновського зустрічався з Пармою та Болонья гостювала на Сардинії у Кальярі.

Команда Патріка Вієйра знову не змогла набрати три очки. Ба більше, генуезці навіть не змогли забити бодай один гол. В підсумку безгольва нічия. Дженоа продовжує перебувати у зоні вильоту після семи зіграних матчів.

Руслан Маліновський вийшов в стартовому складі та провів на полі 79 хвилин.

Дженоа — Парма 0:0

Дженоа: Леалі — Нортон-Каффі, Естігор, Васкес, Сабеллі (Карбоні, 46) — Мазіні, Френдруп (Ехатор, 66) — Еллертссон, Маліновський (Корне, 79), Олівейра (Вентуріно, 46) — Екубан (Коломбо, 66)

Парма: Судзукі — Дельпрато, Чиркаті, Ндіає — Брітшгі, Бернабе (Валенті, 43), Кейта, Естевес (Тройло, 87), Алмквіст (Ордоньєс, 46) — Кутроне (Серенсен, 79), Пеллегріно (Джурич, 87)

Попередження: Маліновський, Коломбо — Ндіає, Брітшгі, Естевес, Тройло

Вилучення: Ндіає, 42

В паралельному матчі Болонья впевнено розібралася з Кальярі. Голи у гостей забивали Еміль Гольм та Ріккардо Орсоліні.