Завершилися два матчі чемпіонату Італії.
Руслан Маліновський, getty images
19 жовтня 2025, 18:10
В рамках сьомого туру італійської Серії А Дженоа Руслана Маліновського зустрічався з Пармою та Болонья гостювала на Сардинії у Кальярі.
Команда Патріка Вієйра знову не змогла набрати три очки. Ба більше, генуезці навіть не змогли забити бодай один гол. В підсумку безгольва нічия. Дженоа продовжує перебувати у зоні вильоту після семи зіграних матчів.
Руслан Маліновський вийшов в стартовому складі та провів на полі 79 хвилин.
Дженоа — Парма 0:0
Дженоа: Леалі — Нортон-Каффі, Естігор, Васкес, Сабеллі (Карбоні, 46) — Мазіні, Френдруп (Ехатор, 66) — Еллертссон, Маліновський (Корне, 79), Олівейра (Вентуріно, 46) — Екубан (Коломбо, 66)
Парма: Судзукі — Дельпрато, Чиркаті, Ндіає — Брітшгі, Бернабе (Валенті, 43), Кейта, Естевес (Тройло, 87), Алмквіст (Ордоньєс, 46) — Кутроне (Серенсен, 79), Пеллегріно (Джурич, 87)
Попередження: Маліновський, Коломбо — Ндіає, Брітшгі, Естевес, Тройло
Вилучення: Ндіає, 42
В паралельному матчі Болонья впевнено розібралася з Кальярі. Голи у гостей забивали Еміль Гольм та Ріккардо Орсоліні.
Кальярі — Болонья 0:2
Голи: Гольм, 31, Орсоліні, 80
Кальярі: Капріле — Дзаппа (Борреллі, 54), Міна (Педру, 69), Луперто — Палестра, Адопо, Праті (Гаетано, 69), Фолоруншо, Оберт — Еспозіто (Киличсой, 78), Фелічі (Лувумбу, 55)
Болонья: Равалья — Гольм (Де Сільвестрі, 88), Геггем, Вітік, Міранда (Лікоянніс, 60) — Фройлер (Побега, 77), Фергюсон — Бернардескі (Орсоліні, 59), Одгор, Камб'ягі (Домінгес, 77) — Кастро
Попередження: Еспозіто — Міранда, Фергюсон, Лікоянніс