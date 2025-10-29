Завершилася решта матчів 9-го туру чемпіонату Італії за 29 жовтня.
Гравці Інтера, Getty Images
29 жовтня 2025, 23:59
Інтер - Фіорентина 3:0
Голи: Чалханоглу, 66, 88 (пен), Сучич, 71
Інтер: Зоммер — Аканджі, Біссек, Бастоні (Енріке, 89) — Думфріс (Аугусто, 77), Барелла (Зелінські, 85), Чалханоглу, Сучич, Дімарко — Еспозіто (Бонні, 77), Мартінес (Фраттезі, 89)
Фіорентина: де Хеа — Комуццо, Марі, Віті — Додо, Зом (Фацціні, 63), Мандрагора (Джеко, 76), Ндур, Госенс (Фортіні, 78) — Гудмундссон (Фаджолі, 63), Кін
Попередження: Еспозіто — Віті
Вилучення: Віті, 86
Дженоа — Кремонезе 0:2
Голи: Бонаццолі, 4, 49
Дженоа: Леалі — Нортон-Каффі, Естігор, Васкес, Мартін (Френдруп, 63) — Мазіні, Маліновський — Корне (Олівейра, 53), Карбоні (Коломбо, 63), Еллертссон — Ехатор (Екубан, 53)
Кремонезе: Аудеро — Терраччано, Баскіротто, Б'янкетті (Фоліно, 87) — Барб'єрі, Паєро, Бондо (Сарм'єнто, 88), Вандепютте, Флоріані Муссоліні (Фає, 77) — Варді, Бонаццолі
Попередження: Карбоні, Олівейра, Леалі — Барб'єрі
Болонья — Торіно 0:0
Болонья: Скорупські — Дзортеа, Вітік, Лукумі, Лікоянніс — Моро, Фергюсон (Фройлер, 67) — Бернардескі (Домінгес, 67), Одгор (Фаббіан, 82), Камб'ягі (Орсоліні, 67) — Даллінга (Кастро, 46)
Торіно: Палеарі — Тамез (Ісмайлі, 57), Маріпан, Коко — Педерсен, Казадеї, Ілич (Асллані, 79), Гінейтіс (Влашич, 57), Лазаро — Нгонге (Сапата, 86), Адамс (Сімеоне, 57)
Попередження: Одгор, Лікоянніс — Ілич, Тамез, Ісмайлі