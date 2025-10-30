Італія

Результати матчів італійського чемпіонату.

У матчі дев’ятого туру Серії А Сассуоло здобув виїзну перемогу над Кальярі з рахунком 2:1 на стадіоні Уніпол Домус.

На 54-й хвилині Лор’єнте ефектно виконав штрафний, відкривши рахунок у матчі, а через десять хвилин Пінамонті подвоїв перевагу гостей після швидкої контратаки. Кальярі скоротив відставання завдяки точному удару Еспозіто після передачі Фелічі, однак вирвати хоча б нічию господарям не вдалося.

Сассуоло має три перемоги, нічия та лише одна поразка в останніх п’яти турах дозволяють команді перебувати на десятому місці, поруч з іншим новачком, Кремонезе.

Кальярі, який не може перемогти вже п’ять турів поспіль (три поразки та дві нічиї), опускається на 14-ту позицію та ризикує знову опинитися поблизу зони вильоту.

Кальярі - Сассуоло 1:2

Голи: Еспозіто, 74 - Лор'єнте, 54, Пінамонті, 65

Кальярі: Капріле — Дзаппа (Гаетано, 62), Педру, Ідріссі — Палестра, Адопо (Маццітеллі, 84), Праті, Фолоруншо (Фелічі, 62), Оберт — Борреллі (Паволетті, 76), Еспозіто

Сассуоло: Мурич — Кулібалі, Валукєвич, Ідзес, Канде — Торстведт (Вранкс, 75), Матич, Коне — Вольпато (Янноні, 85), Пінамонті, Лор'єнте (Фадера, 75)

Попередження: Фолоруншо, Оберт, Ідріссі — Торстведт, Фадера, Валукєвич

У ще одному матчі туру Піза та Лаціо розійшлися миром — 0:0 на стадіоні Арена Гарібальді.

Піза — Лаціо 0:0

Піза: Шемпер — Караччоло, Деноон (Калабрезі, 46), Канестреллі — Куадрадо (Акінсанміро, 65), Туре, Ебішер, Марін (Морео, 65), Ангорі — Трамоні, Нзола

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Пеллегріні (Лаццарі, 58) — Гендузі, Катальді, Башич (Весіно, 59) — Ісаксен, Діа (Педро, 46), Дзакканьї

Попередження: Деноон, Куадрадо — Гендузі, Педро