Італія

У цьому сезоні футболіст лише раз з’являвся на полі.

Італійський центральний півзахисник Фабіо Міретті долучився до основної команди туринського Ювентуса ще влітку 2022 року, після чого на його рахунку назбиралось уже 76 матчів, два голи та три гольові передачі.

Проте початок цього сезону для футболіста супроводжувався травмою підколінного сухожилля, яка вивела його з гри на тривалий час, і лише в останньому матчі Ліги чемпіонів УЄФА проти лісабонського Спортінга новий тренер "зебр" Лучано Спаллетті випустив його на поле на сім хвилин.

На тлі браку ігрової практики й сумнівних перспектив зачепитись за місце в стартовому складі, Юве отримав дві пропозиції від клубів Серії A щодо оренди футболіста взимку.

Подібний досвід у Міретті був наприкінці позаминулого сезону, коли він пограв за генуезький Дженоа.

Однак наразі в Турині не розглядають подібні опції й роблять ставку на збереження футболіста.