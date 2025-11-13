Італія

Італійський тренер взяв раніше узгоджену перерву на тлі поразки в останньому турі Серії А.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте цього тижня не проводить тренувань з командою, оскільки взяв узгоджену з керівництвом відпустку. Це сталося одразу після недільної поразки від Болоньї (2:0), яка поглибила кризу чемпіонів Серії А. ​

Sky Sport повідомляє, що Конте проводить час із родиною в Турині та повернеться до клубу 17 листопада. Тим часом тренуваннями керує його асистент Крістіан Стелліні, хоча завдання ускладнюється тим, що половина складу команди роз'їхалася по національних збірних. ​

Ця перерва настала у надзвичайно складний момент для Глі Адзуррі. Команда вже зазнала п'яти поразок у всіх змаганнях, опустилася на четверте місце в Серії А і не може забити гол протягом трьох останніх ігор.

Після поразки в Болоньї сам Конте виступив із різкою заявою, взявши на себе повну відповідальність за погану форму.

"Кожен має взяти на себе відповідальність. Я перший... Я розчарований, бо більше не знаходжу енергії в хлопцях; це означає, що я погано справляюся зі своєю роботою", — заявив наставник.

Тренер також нагадав про провальний сезон 2023-24, коли Наполі фінішував 10-м після виграшу Скудетто, натякаючи на необхідність серйозних розмов із керівництвом.

​На тлі невдач та від'їзду тренера в інтернеті почали активно поширюватися чутки про можливу відставку Конте. Це змусило втрутитися президента клубу Ауреліо Де Лаурентіса, який швидко виступив із публічним спростуванням. ​

"Я натрапив на казку про відставку Конте в інтернеті...", — написав Де Лаурентіс.

Він рішуче підтримав тренера, наголосивши на особливій гармонії між ними та похваливши Конте за характер, компетентність та сміливість. ​

"Я пишаюся тим, що поруч із Наполі є справжня людина, така як Антоніо Конте... Це найважливіша гарантія, яку можна надати сьогодні клубу, гравцям і таким вимогливим уболівальникам", — підсумував президент.