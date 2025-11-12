Італія

Браніслав Ясурек заявив, що його слова про можливий відхід Станіслава Лоботки через жорстокі вимоги тренера були жартом, вирваним з контексту.

Агент півзахисника Наполі Станіслава Лоботки, Браніслав Ясурек, виступив з офіційним спростуванням після того, як його коментарі зі словацького подкасту спричинили медійний скандал в Італії. Представник гравця заперечив будь-яку ворожнечу з головним тренером Антоніо Конте і назвав їхні стосунки батьківськими — Goal.

Скандал спалахнув цього тижня, коли італійські ЗМІ звернули увагу на подкаст Sport24, записаний ще в жовтні. У ньому Ясурек припустив, що Лоботка може покинути клуб влітку, якщо Конте залишиться, через майже нереальні фізичні вимоги тренера.

Агент скаржився, що тренер не дав 30-річному гравцеві відпочинку, змусивши зіграти три матчі за вісім днів. Те, що вимагає Конте, є жорстоко вимогливим.

"Вимоги тренера до бігу за статистикою незрівнянні", – цитували Ясурека ЗМІ. ​

Однак, зв'язавшись з радіо CRC, агент кардинально змінив риторику. Він пояснив, що його слова були неправильно інтерпретовані. ​

"Я був дуже здивований, бо слова були повністю вирвані з контексту", – запевнив Ясурек.

"Я сказав, що важко працювати з Конте, бо він дуже вимогливий, але додав, що це позитивно, бо він переможець. Потім я пожартував і сказав, що Лобо може втомитися і попросити мене про трансфер влітку, але це був явно жарт".

​Ясурек наголосив на міцних стосунках між гравцем та тренером:

"Я також можу запевнити всіх, що Конте для Лоботки як батько, і ці стосунки ніколи не зміняться. Я впевнений, що вони разом виграють ще багато трофеїв".

Агент також підтвердив повну відданість Лоботки клубу, порівнявши його зв'язок з Неаполем зі зв'язком легенди клубу Марека Гамшика. За словами Ясурека, Станіслав вважає місто другим домом та мріє виграти з Наполі третє Скудетто та Лігу чемпіонів.

​Станіслав Лоботка, який приєднався до Наполі у 2020 році, має контракт з клубом до 2027 року з опцією продовження ще на один сезон.