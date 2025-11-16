Італія

Італійський клуб розглядає українця як можливого наступника для Меньяна, який може залишити команду вже влітку 2026 року.

Мілан зацікавився трансфером голкіпера мадридського Реала Андрія Луніна. Про це повідомляє Defenca Central.

Італійський гранд готовий запропонувати за українця близько 10 мільйонів євро та розглядає його як потенційну заміну Майку Меньяну. Контракт француза з Міланом завершується у 2026 році, і вже з 1 січня він може вільно вести переговори з іншими клубами щодо літнього переходу. Переговори про продовження угоди буксують, тож у клубі всерйоз готуються до можливого відходу основного воротаря.

Лунін, який не отримує ігрового часу в Реалі ні під керівництвом Карло Анчелотті, ні після приходу Хабі Алонсо, залишається дублером Тібо Куртуа й цього сезону ще не провів жодної хвилини. У Мілані вважають, що така ситуація може підштовхнути українця до зміни клубу, особливо якщо йому запропонують статус основного голкіпера.

Попри це, операцію ускладнює тривалий контракт Луніна з Реалом — він чинний до 2030 року. Мілан бажає витратити на трансфер не більше 8-10 мільйонів євро, що може не задовольнити мадридський клуб, який високо оцінює потенціал українця.

У Мілані також пам’ятають виступи Луніна у Лізі чемпіонів два роки тому, коли через травму Куртуа він став основним воротарем та допоміг Реалу виграти турнір. Особливо вражаючими були його матчі проти Лейпцига та Манчестер Сіті, де він відбив два удари в серії пенальті.

Італійський клуб продовжує стежити за ситуацією, сподіваючись скористатися невизначеним становищем українця в Мадриді. Утім, Мілан не єдиний представник Італії, який зацікавлений у підписанні Луніна: раніше повідомлялося, що Парма, яка через травму втратила свого основного воротаря, хотіла орендувати українця, проте отримала відмову.