Франція

Гравець відносно нещодавно перейшов до основної команди.

Кар’єра французького нападника Мохамеда Кадера Мейте перейшла на дорослий рівень трохи більше за рік тому, коли футболіста перевели до "дорослої" команди Ренна.

За цей час 18-річний виконавець уже встиг відзначитись чотирма голами та двома асистами за 24 матчі, тоді як половина з цих м’ячів припала вже на старт поточної кампанії (11 матчів, 386 хвилин).

Усім стало зрозуміло — юнак прогресує, і тому до нього традиційно багато уваги з боку інших клубів.

Італійські ЗМІ повідомляють, що скаути Мілана відвідали останній матч Ренна проти ФК Париж (1:0) саме заради перегляду гри Мейте, а той відіграв 60 хвилин.

Трохи запізнились — за тур до цього гравець оформив гол та асист за 68 хвилин на полі в грі проти Страсбура.