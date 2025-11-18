Італія

Хорват привертає увагу Ювентуса, Мілана, Роми та Інтера.

Півзахисник Ан-Насра Марсело Брозович може повернутися до італійського чемпіонату, повідомляє Екрем Конур. За ситуацією стежить Ювентус, але зарплата гравця в 25 мільйонів євро на рік є серйозною перешкодою.

Інтерес до 33-річного хорвата також проявляють Мілан, Рома та Інтер, за який він грав перед від’їздом до Саудівської Аравії. Трансфер можливий уже в січні, якщо Брозович не подовжить угоду з Ан-Насром.

У поточному сезоні хавбек провів 13 матчів у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль готовий викласти 100 мільйонів євро за Бастоні.