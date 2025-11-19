Італія

Нинішній наставник Комо висловив захоплення методами Антоніо Конте, зізнавшись, що італієць змушував його працювати на межі фізичних можливостей.

Легендарний іспанський півзахисник, а нині головний тренер Комо Сеск Фабрегас поділився відвертими спогадами про період своєї кар'єри під керівництвом Антоніо Конте в лондонському Челсі.

Іспанець зізнався, що вимоги італійського фахівця були настільки високими, що іноді організм просто не витримував. Фабрегас розповів про один випадок, який найкраще ілюструє інтенсивність занять у Конте:

"Я пам'ятаю, як одного разу після тренування сів у клубний автобус і просто відключився. Я знепритомнів від виснаження", — згадує Сеск в інтерв'ю La Provincia de Como

Попри такі екстремальні навантаження, Фабрегас, який за свою кар'єру встиг попрацювати з Арсеном Венгером, Пепом Гвардіолою та Жозе Моурінью, надзвичайно високо оцінює вплив Конте.

Він зазначив, що саме Антоніо змусив його по-іншому поглянути на футбол та навчив страждати на полі заради перемоги. Зараз доля знову звела їх в Італії, але вже як опонентів на тренерських містках:

Конте веде Наполі до лідерства в Серії А, а Фабрегас будує гру — Комо, використовуючи досвід, отриманий від свого колишнього наставника.