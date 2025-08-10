Наставник Комо високо оцінив талант вінгера Барселони перед матчем за Кубок Гампера.
Ламін Ямал, Getty Images
10 серпня 2025, 11:56
Головний тренер Комо та колишній півзахисник Барселони Сеск Фабрегас поділився враженнями від гри молодого вінгера Ламіна Ямала напередодні поєдинку між командами за Кубок Гампера.
"Ламін Ямал – дивовижний гравець. Футбол став дещо механічним, тому важливо мати гравців з таким талантом і магією", – зазначив Фабрегас.
Матч Барселона – Комо за Кубок Гампера відбудеться сьогодні, 10 серпня, о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, що УЄФА оштрафувала Ямала та Левандовські, Флік отримав дискваліфікацію.