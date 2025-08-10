Іспанія

Наставник Комо високо оцінив талант вінгера Барселони перед матчем за Кубок Гампера.

Головний тренер Комо та колишній півзахисник Барселони Сеск Фабрегас поділився враженнями від гри молодого вінгера Ламіна Ямала напередодні поєдинку між командами за Кубок Гампера.

"Ламін Ямал – дивовижний гравець. Футбол став дещо механічним, тому важливо мати гравців з таким талантом і магією", – зазначив Фабрегас.

Матч Барселона – Комо за Кубок Гампера відбудеться сьогодні, 10 серпня, о 22:00 за київським часом.

