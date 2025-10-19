Італія

Перша поразка "Юве" в сезоні.

Головний тренер туринського Ювентуса Ігор Тудор висловився після поразки від Комо (0:2) в рамках сьомого туру італійської Серії А. Його слова наводить сайт Джанулки Ді Марціо.

"Ми хочемо завжди пресингувати, і часом нам це вдавалося. Ми не відсиджувалися в обороні і просто чекали. Матч був важким.

У першому таймі ми грали з повною віддачею, але пропустили рано після стандарту. У другому таймі гра постійно переривалася через фоли і поведінку гравців суперника. Після другого голу матч був закінчений.

Ми не можемо грати з двома форвардами і двома вінгерами, хто тоді буде захищатися? Думаю, ця схема зараз була оптимальною для команди. Гра в два нападники? Було правильно спробувати це в останні хвилини, але Комо грає добре, і нам потрібно було багато бігати. Два гравці в центрі поля з вінгерами Консейсаном і Їлдизом – так грати складно.

Мене все і завжди турбує, це моє життя. Виграю я, граю внічию чи програю – я повинен думати про те, що можу зробити краще. Ми обговоримо це в роздягальні.

Я розчарований результатом, а не грою. Я бачив і позитивні моменти. Ми не забили. Хотіли щось зробити з двома нападниками, але пропустили в контратаці. Я повністю довіряю своїм хлопцям, сподіваюся, ми зможемо краще контролювати гру при стандартних положеннях.

Фабрегас сказав називати мене "містер Тудор", а я назвав його "тренер Комо"? Я не знаю, він може говорити що завгодно", – сказав Тудор.

Раніше повідомлялося, що Сканавіно залишить посаду генерального директора Ювентуса.