Італія

Але легким цей потенційний трансфер ні для кого не буде.

Португальський центральний захисник Тьягу Габріел виступає за італійській Лечче в Серії A лише з початку 2025 року, але вже зібрав довкола себе чимало уваги навіть за межами Апеннінського півострова.

Нещодавно стало відомо, що англійський Брентфорд серйозно зацікавлений у цьому 20-річному виконавці, який підписав з "вовками" контракт усього на два з половиною роки.

Утім, "бджоли" матимуть дуже серйозного опонента під час потенційних перемовин у вигляді туринського Ювентуса.

І цей інтерес "Старої Синьйори" вже не просто чутки, а факт, підтверджений на рівні керівництва Лечче в особі генерального директора Панталео Корвіно.

"Ювентус зацікавлений у Тьяго Габріелі, але ми хочемо зберегти його до кінця сезону", — заявив італійський функціонер.

На рахунку португальця в цьому сезоні 13 матчів та один забитий м’яч.