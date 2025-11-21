Італія

Функціонера підозрюють у фальсифікації фінансової звітності.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс був викликаний до римського суду на попередні слухання за звинуваченням у наданні недостовірної інформації у фінансових звітах клубу за 2019, 2020 та 2021 роки. Також перед судом постануть його давній партнер Андреа Кьявеллі та сам клуб Серії А. Про це повідомляє Tuttosport.

В основі судової справи лежить передбачуваний завищений приріст капіталу, пов'язаний із двома великими трансферними угодами: підписанням Костаса Маноласа з Роми у 2019 році та Віктора Осімхена з Лілля у 2020 році.

Початок судового розгляду запланований на 2 грудня 2026 року.

Важливо відзначити, що Наполі не піддається жодним спортивним санкціям. Прокурор FIGC Джузеппе Кіне розглянув цю справу у 2022 році та закрив її, що означає, що статус клубу в чемпіонаті та кількість очок не зміняться.

Тим часом адвокатська команда Де Лаурентіса різко розкритикувала це рішення, назвавши обвинувальний висновок несподіваним і заявивши, що цю справу слід було закрити.

"Ми абсолютно приголомшені. Були очевидні підстави для виправдання обвинувачених. Фінансова гвардія неправильно застосувала принципи бухгалтерського обліку, і навіть прокуратура заявила, що Наполі не отримав жодної вигоди від цих операцій", — заявили адвокати президента "неаполітанців".

Також адвокати додали, що система попередніх слухань в Італії стала непотрібним кроком, заявивши, що необхідне прозоріше обґрунтування рішень про передачу справ до суду.

Після 11 турів Наполі набрав 22 очки і посідає четверте місце у Серії А, відстаючи від Інтера та Роми на два бали.