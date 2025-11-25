Італія

20-річний півзахисник Фрайбурга став одним із головних претендентів для підсилення центру поля неаполітанців.

Наполі уважно стежить за півзахисником Фрайбурга Йоганом Манзамбі, який може стати заміною для Кевіна де Брюйне, котрий вибув на кілька місяців. Про конкретний інтерес італійського клубу повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

20-річний швейцарець став справжнім відкриттям цього сезону Бундесліги та є стабільним гравцем основи Фрайбурга. Манзамбі має чинний контракт із німецьким клубом до 2030 року, при цьому угода не містить клаусули, що може ускладнити потенційний трансфер.

Попри це, за інформацією джерела, Наполі розглядає півзахисника як один із ключових варіантів на зимове підсилення, адже пошук тимчасової та водночас якісної заміни для де Брюйне є пріоритетом для клубу на найближчі місяці.

У цьому сезоні Йоган Манзамбі провів 15 матчів, забив 2 голи та віддав 3 асисти. Портал Transfermarkt оцінює швейцарця у 15 мільйонів євро.