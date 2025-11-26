Італія

Італійський клуб хоче зберегти талант, яким цікавляться європейські гранди.

Мілан розпочав підготовку до підписання нового довгострокового контракту з молодим воротарем Алессандро Лонгоні. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у клубі вважають 17-річного голкіпера дуже перспективним виконавцем, який у майбутньому може стати одним із ключових гравців команди.

Саме тому Мілан прагне убезпечити себе від інтересу з боку іноземних команд, що вже стежать за прогресом Лонгоні.

Алессандро Лонгоні, народжений у 2008 році, є вихованцем Мілана та виступає зараз за команду U-20. Також він має на своєму рахунку 19 матчів за збірну Італії U-17 (17 пропущених голів, 8 "сухих" ігор) та 2 поєдинки за збірну U-18 (2 "сухих").