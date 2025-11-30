Італія

Наставник россонері прокоментував напружену кінцівку матчу, своє спілкування з рефері та гру команди, яка дозволила Мілану тимчасово повернутися на вершину Серії А.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі поділився емоціями після мінімальної перемоги над Лаціо (1:0), яка стала можливою завдяки кращій грі у другому таймі.

Особливу увагу на післяматчевій пресконференції він приділив суперечливому епізоду наприкінці гри та діалогу з головним арбітром зустрічі Коллу. Фінальні хвилини матчу видалися хаотичними через перегляд VAR на предмет гри рукою у штрафному майданчику захисника Мілана Павловича.

Аллегрі пояснив, що його емоційна реакція не містила образ, а стосувалася історії зустрічей з цим суддею.

"В останні хвилини панувала певна плутанина, і навіть арбітру було непросто прийняти рішення після виклику до монітора VAR, — зазначив Аллегрі. — Що я сказав Коллу, що призвело до мого вилучення? Він судив наш перший матч проти Кремонезе, тому я просто сказав: "Кожного разу, коли ти судиш, завжди відбувається якийсь хаос". У тій метушні було нормально, що він прийняв таке рішення, але я його точно не ображав" — наголосив тренер.

Аллегрі визнав, що перша половина гри була складною для його підопічних:

"У першому таймі нам було важко, тому що Лаціо багато бігав і сильно пресингував. Поки вони тримають такий ритм, то дають мало ліній для передач, і в цьому компоненті ми не були достатньо вправними" — підкреслив Макс.

"У другому таймі ми збільшили оберти, Лаціо фізично підсіли, і ми створили сприятливі моменти ще до того, як забили гол" — додав Аллегрі.

Тренер окремо відзначив прогрес своїх гравців:

"Леау грав центрального нападника ще в Ліллі. Коли м'яч на фланзі, він дуже добре атакує ворота, а тепер починає також краще прикривати м'яч, граючи спиною до воріт" — заявив фахівець.

"Порівняно з останнім роком, коли я тренував його в Ювентусі, він (Адрієн Рабьо) дуже виріс: він має величезну фізичну перевагу, тактично дуже розумний і є справжнім командним гравцем" — зауважив тренер.

Перемога дозволила Мілану очолити турнірну таблицю щонайменше на одну ніч, а тренер закликав команду зберігати скромність та бажання боротися за кожен м'яч.

"Ми повинні зберігати скромність і бажання виривати м'яч у суперника, тому що зараз панує ентузіазм, зокрема і серед вболівальників. На полі немає жодного гравця, який би відступав назад чи шкодував себе, і ми повинні пронести цю якість до самого кінця" — підсумував алленаторе.

На нашому сайті доступний огляд цього поєдинку.