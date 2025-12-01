Італія

Легенда збірної Іспанії прагне підготуватися до чемпіонату світу-2026.

Посередники запропонували Мілану послуги легендарного іспанського захисника Серхіо Рамоса, повідомляє журналіст Алессандро Якобоне.

Наразі 39-річний ветеран виступає за мексиканський Монтеррей, контракт із яким діє до кінця грудня 2025 року. Рамос не планує його продовжувати та хоче повернутися в Європу вже в січні.

Завданням повернення до Європи для Рамоса є регулярна ігрова практика та шанс поїхати на чемпіонат світу-2026 у складі збірної Іспанії, до якої він востаннє викликався у 2021 році.

Мілан не боїться робити ставку на ветеранів: цього сезону у команді Массіміліано Аллегрі виступає 40-річний Лука Модрич. Раніше повідомлялося про можливе повернення 41-річного Тіаго Сілви.

У поточному сезоні Рамос забив 3 голи у 21 матчі за Монтеррей у всіх турнірах.