Інше

Воротар Толуки прочитав удар, а Монтеррей розвалився вже за кілька хвилин.

Мексиканський Монтеррей зазнав нищівної поразки у матчі чемпіонату Мексики проти Толуки — 2:6. Попри ранній гол і шанс подвоїти перевагу, команда не витримала натиску господарів.

Ключовий епізод стався на 20-й хвилині, коли легендарний іспанський захисник Серхіо Рамос вирішив виконати пенальті паненкою. Ветеран не зміг переграти воротаря — той без проблем зреагував на технічний удар.

Cosas que nunca imaginé ver en mi vida:



Sergio Ramos fallando un penal a lo Panenka contra un cabrón que le dicen “Manos Guangas” pic.twitter.com/mAlgfRcoo9 — Martinalgui (@MartinoliCuri) September 25, 2025

Після цього матч повністю змінив хід — Монтеррей пропустив двічі вже до 25-ї хвилини, а загалом шість м’ячів за гру.

Для Рамоса це лише третій матч у кар’єрі, в якому його команда пропустила 6 голів. Раніше подібне траплялося з ним лише у Реалі — проти Сарагоси (2006) та Барселони (2009). Також це перший нереалізований пенальті Серхіо за останні 5 років.