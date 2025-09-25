Воротар Толуки прочитав удар, а Монтеррей розвалився вже за кілька хвилин.
Серхіо Рамос, getty images
25 вересня 2025, 15:45
Мексиканський Монтеррей зазнав нищівної поразки у матчі чемпіонату Мексики проти Толуки — 2:6. Попри ранній гол і шанс подвоїти перевагу, команда не витримала натиску господарів.
Ключовий епізод стався на 20-й хвилині, коли легендарний іспанський захисник Серхіо Рамос вирішив виконати пенальті паненкою. Ветеран не зміг переграти воротаря — той без проблем зреагував на технічний удар.
Після цього матч повністю змінив хід — Монтеррей пропустив двічі вже до 25-ї хвилини, а загалом шість м’ячів за гру.
Для Рамоса це лише третій матч у кар’єрі, в якому його команда пропустила 6 голів. Раніше подібне траплялося з ним лише у Реалі — проти Сарагоси (2006) та Барселони (2009). Також це перший нереалізований пенальті Серхіо за останні 5 років.