Костюк: Я людина, яка не обіцяє швидких чудес, але обіцяю чесну роботу

Ліга конференцій

Головний тренер Динамо поділився очікуваннями та кадровими новинами перед матчем Ліги конференцій.

Головний тренер Динамо Ігор Костюк відповів на питання журналістів перед матчем 6-го туру основного етапу Ліги конференцій проти вірменського Ноа.

Костюк підтвердив, що офіційно дізнався про призначення від президента клубу:



"Учора в мене була розмова з президентом, під час якої він повідомив мені про це призначення. А сьогодні ця інформація вже з’явилася в пресі".

Тренер розповів про кадрову ситуацію у команді:



"В нас залишаються ті ж травмовані гравці. На жаль, наш капітан Віталій Буяльський, Денис Попов, Крістіан Біловар. Також пропустить гру Аліу Тіаре через перебір жовтих карток. Усі інші готуються до гри".

Щодо завдань на другу частину сезону Костюк зазначив:



"Я людина, яка не обіцяє швидких чудес, але обіцяю чесну роботу, зрозумілі процеси і те, що не буде соромно за команду ні сьогодні, ні завтра".

Головний тренер також відзначив роль молодих футболістів:



"Ви вже бачили, що молодь підключається, і кожен із них — це потенційний гравець, який у майбутньому повинен стати повноцінним футболістом основного складу. Ми на них розраховуємо. Я буду робити ставку на гравців, які готові перемагати попри вік".

Щодо форвардів команди та позицій на полі Костюк зазначив:



"У Владіслава виникли сімейні обставини, і він відпросився додому. Те, що він не потрапляв у заявку, пов’язано з тим, що в нас є два-три повноцінні форварди, і ми обирали гравців, які мали більше ігрового часу та будуть більш корисними для команди. Андрій Ярмоленко гратиме там, де буде корисним".

Тренер підкреслив, що вже адаптувався до команди:



"Це короткий термін, але я радий, що гравці підхопили ідею. Ми вже бачимо невеликі зміни, вони є. Це вселяє оптимізм".

Щодо майбутнього суперника Ноа Костюк додав:



"Звісно, це потужна команда. В Ноа велика кількість якісних легіонерів. Не буде просто, але ми вивчаємо сильні сторони суперника. Про слабкі сторони не буду говорити — це ми проговоримо з командою на теорії".

На питання про втрати в центрі оборони:



"Звісно, це втрата, але в останньому матчі на цих позиціях грали Захарченко та Михавко. Тому я думаю, що ми впораємося, і це не буде критично для нас".