Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри з Дженоа.

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прокоментував перемогу своєї команди у матчі Серії А проти Дженоа (3:1).

"Цього вечора ми повинні бути щасливими. Це три важливі очки, які повертають нас на четверте місце. Турнірна таблиця трохи розколота, але у нас гарний відрив від Болоньї та Комо.

Повернення до Бергамо у наступному турі буде емоційним. Я переживу щось незвичайне, знову побачивши людей, які мене любили… Але я щасливий. Я почуваюся добре, бо всі тепло мене зустріли у Римі. Це буде важливий матч, але повернення буде приємним.

Мені потрібно переглянути пропущений гол. Ми оборонялися в два ряди, і гадаю, нам не вистачало концентрації: це мене розлютило. Ми мали закінчити гру без пропущених голів, а пропустили дуже легко. Дібала був чудовим на лівому фланзі: він обмежує суперників, утримуючи їх в одній зоні. В іншому, суперник був занадто передбачуваним — вони не досягли результатів, використовуючи лише один фланг.

Чи дав Фергюсон відповіді на запитання? Так, щодо його гри. Він має, мабуть, значний запас, йому 21 рік. Це вже відповідь, але його роль дуже важлива: у минулому тут були дуже цінні гравці, які дозволяли прагнути більшого. Якщо він продовжить так само, він зможе розвиватися.

Підбиваючи підсумки року я згадую, як гравці мене прийняли і підтримали: я дякую їм, це був фундамент. Без віри гравців прогрес неможливий. Вони були просто неймовірні. Ми виграли багато матчів, але й програли достатньо, а могли б менше. У команді більше віри в себе – проблема була у забитті голів, хоча останнім часом ми граємо краще. Основна увага приділяється підвищенню результативності: наші суперники добре підготовлені, особливо в атаці. Це підвищує цінність гравців, люди їх цінують і це дозволяє нам залишатися на вершині", — наводить слова Гасперіні Sky Sport Italia.

