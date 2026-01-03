Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 2 січня 2026 року.

Мілан у гостьовому матчі 18 туру італійської Серії А обіграв сардинський Кальярі (1:0).

Перший матч нового року в Італії продовжив загальну тенденцію низької результативності цього сезону.

Тоді як команда Массіміліано Аллегрі лише поперерві змогла схилити хід гри на власний бік.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кальярі — Мілан у рамках 18-го туру італійської Серії А-2025/26:

Кальярі — Мілан 0:1

Гол: Леау, 50

Кальярі: Капріле — Дзаппа, Родрігес, Луперто — Палестра, Адопо, Праті (Борреллі, 61), Маццітеллі (Кавуоті, 83), Оберт (Ідріссі, 61) — Еспозіто (Гаетано, 66) — Киличсой (Паволетті, 83)

Мілан: Меньян — Томорі, Де Вінтер, Бартезагі — Салемакерс, Фофана (Річчі, 69), Модрич, Рабьо, Еступіньян (Габбія, 79) — Лофтус-Чік, Леау (Фюллькруг, 69)

Попередження: Ідріссі, Палестра — Салемакерс