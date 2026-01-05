Італія

Українського нападника вже запропонували двом клубам Серії А.

Нападник Роми Артем Довбик готовий покинути римський клуб, повідомляє відомий трансферний журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, форварда вже запропонували двом клубам Серії А, проте конкретні команди та деталі потенційного переходу поки не розкриваються.

Напередодні стало відомо про перемовини Роми з Наполі та лісабонською Бенфікою, а в останньому оновленні від італійських ЗМІ згадується й туринський Ювентус.

Нагадаємо, що 10% від майбутнього продажу нападника дістанеться каталонській Жироні.

У цьому сезоні на рахунку Артема 15 матчів (594 хвилини), два голи та два асисти.