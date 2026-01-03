Італія

Доля форварда збірної України може вирішитись найближчим часом.

Український нападник Артем Довбик зайшов у період зимового трансферного вікна в якості гравця, якого активно намагатиметься позбутись італійська Рома задля оновлення власної ланки атаки на гравців, які більш пасують футболу Джан П’єро Гасперіні.

На початку 28-річного виконавця хотіли обміняти на Джакомо Распадорі з мадридського Атлетіко, але "матрацників" цей варіант не зацікавив.

Утім, Рома від ідеї трансферу українця не відмовилась та запропонувала його чинному чемпіону країни, Наполі.

Однак "Партенопеї" мають свої проблеми — вони хочуть позбутись власного нападника Лоренцо Лукки, за якого влітку заплатили 35 млн євро, і наразі неаполітаці мають "нульовий" трансферний баланс, порушення якого може мати серйозні для них наслідки.

Також довкола Довбика активізувалась і лісабонська Бенфіка, але "орли" пропонують наразі лише оренду.

Рому влаштує й такий варіант, але вже ближче до завершення трансферного вікна, оскільки пріоритетним є продаж.

Нагадаємо, що Жирона також отримає 10% від вартості майбутнього трансферу.

У цьому сезоні на рахунку Артема 15 матчів (564 хвилини), два голи та два асисти.