Активно шукають новий клуб для українського форварда.
Артем Довбик, Getty Images
04 січня 2026, 12:07
Історія українського нападника Артема Довбика в італійській Ромі, судячи з усього, наближається до завершення.
Адже головний тренер "вовків" Джан П’єро Гасперіні потребує гравців інакшого типажу на вістрі атаки, пошуком яких і буде заклопотаний клуб у зимове трансферне вікно.
Тим часом для 28-річного виконавця активно намагаються знайти новий колектив.
Напередодні стало відомо про перемовини Роми з Наполі та лісабонською Бенфікою, а в останньому оновленні від італійських ЗМІ згадується й туринський Ювентус.
Бажання римлян від цього трансферу просте — уникнути попередніх орендних угод та отримати максимально можливий прибуток одразу.
Нагадаємо, що 10% від майбутнього продажу нападника дістанеться каталонській Жироні.
У цьому сезоні на рахунку Артема 15 матчів (594 хвилини), два голи та два асисти.