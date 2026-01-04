Італія

Активно шукають новий клуб для українського форварда.

Історія українського нападника Артема Довбика в італійській Ромі, судячи з усього, наближається до завершення.

Адже головний тренер "вовків" Джан П’єро Гасперіні потребує гравців інакшого типажу на вістрі атаки, пошуком яких і буде заклопотаний клуб у зимове трансферне вікно.

Тим часом для 28-річного виконавця активно намагаються знайти новий колектив.

Напередодні стало відомо про перемовини Роми з Наполі та лісабонською Бенфікою, а в останньому оновленні від італійських ЗМІ згадується й туринський Ювентус.

Бажання римлян від цього трансферу просте — уникнути попередніх орендних угод та отримати максимально можливий прибуток одразу.

Нагадаємо, що 10% від майбутнього продажу нападника дістанеться каталонській Жироні.

У цьому сезоні на рахунку Артема 15 матчів (594 хвилини), два голи та два асисти.