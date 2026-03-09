Італія

"Россонері" планують повернутися до переговорів щодо трансферу нідерландського захисника вже після завершення нинішнього сезону.

Захисник Манчестер Сіті Натан Аке потрапив до сфери інтересів італійського Мілана. 31-річний нідерландець може продовжити кар'єру в Серії А вже цього літа.

Мілан проявляв зацікавленість у послугах Аке ще минулого року, проте тоді сторонам не вдалося досягти згоди. Тепер італійський клуб налаштований рішуче і готується відновити діалог із "містянами" наприкінці сезону-2025/26.

Натан Аке захищає кольори "містян" з серпня 2020 року. Чинна угода футболіста з англійським грандом розрахована до кінця червня 2027-го. Наразі ринкова вартість оборонця оцінюється у 18 мільйонів євро.

