"Россонері" планують повернутися до переговорів щодо трансферу нідерландського захисника вже після завершення нинішнього сезону.
Натан Аке, Getty Images
09 березня 2026, 12:55
Захисник Манчестер Сіті Натан Аке потрапив до сфери інтересів італійського Мілана. 31-річний нідерландець може продовжити кар'єру в Серії А вже цього літа.
Мілан проявляв зацікавленість у послугах Аке ще минулого року, проте тоді сторонам не вдалося досягти згоди. Тепер італійський клуб налаштований рішуче і готується відновити діалог із "містянами" наприкінці сезону-2025/26.
Натан Аке захищає кольори "містян" з серпня 2020 року. Чинна угода футболіста з англійським грандом розрахована до кінця червня 2027-го. Наразі ринкова вартість оборонця оцінюється у 18 мільйонів євро.
Раніше Гвардіола з сарказмом відреагував на свою двоматчеву дискваліфікацію.