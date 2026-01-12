Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 11 січня 2025 року.

Міланський Інтер у матчі 20 туру італійської Серії А зіграв унічию проти Наполі на власному полі (2:2).

Команда Крістіана Ківу відкрила рахунок на початку зустрічі, але посеред першого тайму суперники зуміли відігратись.

Після цього "змії" забили вдруге вже посеред другої половини гри, але й тут "Партенопеї" знайшли, чим відповісти наприкінці зустрічі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Наполі у рамках 20-го туру італійської Серії А-2025/26:

Інтер — Наполі 2:2

Голи: Дімарко 9, Чалханоглу 73 (пен.) — Мактоміней 26, 81

Інтер: Зоммер — Біссек, Аканджі, А. Бастоні — Енріке, Чалханоглу (Сучич 87), Барелла, Зелінські (Мхітарян 62), Дімарко (Аугусто 88) — М. Тюрам (Ф. Еспозіто 83), Л. Мартінес (Бонні 87)

Наполі: Мілінкович-Савич — Беукема (Ланг 78), Ррахмані, Жезус, Ді Лоренцо — Лоботка, МакТоміней, Спінаццола — Політано (Мадзоккі 90+4), Елмас, Гойлунн.

Попередження: Жезус 90+1