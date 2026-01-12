Лідери чемпіонату видали видовищний матч.
Інтер — Наполі, Getty Images
12 січня 2026, 00:07
Центральний поєдинок 20-го туру чемпіонату Італії між міланським Інтером та Наполі завершився нічиєю з рахунком 2:2. Матч відбувся 11 січня на стадіоні Сан-Сіро в Мілані.
Господарі поля відкрили рахунок уже на дев'ятій хвилині — відзначився Федеріко Дімарко. До перерви Наполі зумів відновити рівновагу завдяки точному удару Скотта Мактомінея.
У другому таймі Хакан Чалханоглу реалізував пенальті та знову вивів Інтер уперед, однак наприкінці зустрічі Мактоміней оформив дубль, зрівнявши рахунок.
Після цього туру Інтер з 43 набраними очками зберіг перше місце в турнірній таблиці Серії A. Мілан із 40 балами перебуває на другій позиції, тоді як Наполі з 39 очками займає третє місце.
Інтер — Наполі 2:2
Голи: Дімарко, 9, Чалханоглу, 73, пен. — Мактоміней, 26, 81