Італія

Лідери чемпіонату видали видовищний матч.

Центральний поєдинок 20-го туру чемпіонату Італії між міланським Інтером та Наполі завершився нічиєю з рахунком 2:2. Матч відбувся 11 січня на стадіоні Сан-Сіро в Мілані.

Господарі поля відкрили рахунок уже на дев'ятій хвилині — відзначився Федеріко Дімарко. До перерви Наполі зумів відновити рівновагу завдяки точному удару Скотта Мактомінея.

У другому таймі Хакан Чалханоглу реалізував пенальті та знову вивів Інтер уперед, однак наприкінці зустрічі Мактоміней оформив дубль, зрівнявши рахунок.

Після цього туру Інтер з 43 набраними очками зберіг перше місце в турнірній таблиці Серії A. Мілан із 40 балами перебуває на другій позиції, тоді як Наполі з 39 очками займає третє місце.

Інтер — Наполі 2:2

Голи: Дімарко, 9, Чалханоглу, 73, пен. — Мактоміней, 26, 81