Італія

Хавбек Дженоа став найкращим українським асистентом в історії чемпіонату Італії.

У рамках 20-го туру італійської Серії А Дженоа, в стартовому складі якої вийшов атакуючий півзахисник збірної України Руслан Маліновський, на власному полі зустрілася з Кальярі.

Рахунок у цьому протистоянні було відкрито вже на сьомій хвилині зустрічі, коли Лоренцо Коломбо з Дженоа ударом лівої ноги з лівого боку штрафного майданчика влучно пробив у центр воріт.

У моменті з цим голом асист віддав 32-річний Маліновський, для якого він став 30-м за кар'єру в чемпіонату Італії.

Таким чином, Руслан побив рекорд Андрія Шевченка (29) за кількістю результативних передач серед українців у рамках Серії А.

Топ українців за асистами в Серії А:

30 – Руслан Маліновський (Аталанта – 24, Дженоа – 6)

29 – Андрій Шевченко (Мілан)

7 – Олександр Заваров (Ювентус)

6 – Віктор Коваленко (Спеція – 5, Емполі – 1)

3 – Артем Довбик (Рома)

2 – Євген Шахов (Лечче)

1 – Олексій Михайличенко (Сампдорія)