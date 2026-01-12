Хавбек Дженоа став найкращим українським асистентом в історії чемпіонату Італії.
Руслан Маліновський, Getty Images
12 січня 2026, 19:50
У рамках 20-го туру італійської Серії А Дженоа, в стартовому складі якої вийшов атакуючий півзахисник збірної України Руслан Маліновський, на власному полі зустрілася з Кальярі.
Рахунок у цьому протистоянні було відкрито вже на сьомій хвилині зустрічі, коли Лоренцо Коломбо з Дженоа ударом лівої ноги з лівого боку штрафного майданчика влучно пробив у центр воріт.
У моменті з цим голом асист віддав 32-річний Маліновський, для якого він став 30-м за кар'єру в чемпіонату Італії.
Таким чином, Руслан побив рекорд Андрія Шевченка (29) за кількістю результативних передач серед українців у рамках Серії А.
Топ українців за асистами в Серії А:
30 – Руслан Маліновський (Аталанта – 24, Дженоа – 6)
29 – Андрій Шевченко (Мілан)
7 – Олександр Заваров (Ювентус)
6 – Віктор Коваленко (Спеція – 5, Емполі – 1)
3 – Артем Довбик (Рома)
2 – Євген Шахов (Лечче)
1 – Олексій Михайличенко (Сампдорія)