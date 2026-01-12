Італія

Українець записав на свій рахунок 30 результативну передачу в чемпіонаті Італії, що стало рекордом серед представників України.

У матчі 20-го туру італійської Серії А Дженоа на власному полі впевнено обіграла Кальярі з рахунком 3:0, здобувши важливу перемогу в боротьбі за підйом у турнірній таблиці.

Рахунок було відкрито вже на 7-й хвилині зустрічі — Лоренцо Коломбо майстерно скористався проникаючою передачею Руслана Маліновського з глибини поля та влучно пробив під кутом. Для українського хавбека цей асист став 30-м у кар’єрі в чемпіонаті Італії, що є абсолютним рекордом серед українських футболістів. Маліновський перевершив досягнення Андрія Шевченка, який мав 29 гольових передач у Серії А.

Після перерви господарі остаточно зняли всі питання щодо переможця. На 75-й хвилині Мортен Френдруп скористався помилкою захисту Кальярі та потужним ударом з дистанції подвоїв перевагу Дженоа. А вже за три хвилини Лео Естігор ефектно замкнув подачу зі стандарту, встановивши остаточний рахунок.

Завдяки цій перемозі команда Даніеле Де Россі покращила свої позиції в турнірній таблиці, оскільки набрала три очки проти конкурента у боротьбі за виживання.

Дженоа — Кальярі 3:0

Голи: Коломбо, 7, Френдруп, 75, Естігор, 78

Дженоа: Леалі — Маркандаллі, Естігор, Васкес — Нортон-Каффі (Мазіні, 46), Маліновський (Торсбю, 74), Френдруп, Еллертссон (Сабеллі, 82), Мартін — Олівейра (Мессіас, 82), Коломбо (Ехатор, 74)

Кальярі: Капріле — Палестра, Родрігес (Ідріссі, 46), Луперто, Оберт — Адопо, Праті, Маццітеллі (Дзаппа, 69) — Лувумбу (Гаетано, 62), Киличсой, Еспозіто (Борреллі, 69)

Попередження: Френдруп, Мазіні — Родрігес, Оберт, Маццітеллі, Адопо, Луперто