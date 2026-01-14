Італія

Гол Скотта Мактомінея скасували через мікроскопічний офсайд, а команда Антоніо Конте зіграла третю нічию поспіль.

Наполі розійшовся миром із Пармою у матчі 16-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні імені Дієго Армандо Марадони завершився нульовою нічиєю, яка стала для неаполітанців уже третьою поспіль у чемпіонаті.

Господарі домінували протягом більшої частини зустрічі та були близькі до взяття воріт у першому таймі. Після подачі Станіслава Лоботки Паскуале Маццоккі прострілив із флангу, Ноа Ланг влучив у штангу, а Скотт Мактоміней добив м’яч у сітку. Втім, після перегляду VAR гол було скасовано через мінімальний офсайд у Маццоккі на початковій фазі атаки.

Парма відповідала рідкісними контратаками, а дебютант Серії А Філіппо Рінальді неодноразово рятував гостей, зокрема після потужного удару головою Алессандро Буонджорно та небезпечних спроб Расмуса Гойлунна.

У другому таймі Мактоміней вимагав пенальті після контакту з Алессандро Чиркаті, але арбітр не побачив порушення правил.

Наполі намагався додати гостроти за рахунок виходу Давіда Нереса, однак бразилець, який ще не повністю відновився після травми, не зміг змінити хід гри. У підсумку команда Антоніо Конте, який спостерігав за матчем із ложі через дискваліфікацію, так і не зуміла реалізувати свою перевагу.

Наполі — Парма 0:0

Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно — Маццоккі, Лоботка, Мактоміней, Олівера (Ельмас, 58) — Політано (Вергара, 79), Ланг (Нерес, 58) — Гойлунн

Парма: Рінальді — Брітшгі, Чиркаті, Валенті, Тройло (Дельпрато, 70) — Естевес, Кейта, Серенсен (Валері, 46) — Ордоньєс (Бенедичак, 90), Кутроне (Пеллегріно, 59), Ондрейка (Бернабе, 59)

Попередження: Нерес — Тройло, Брітшгі, Рінальді