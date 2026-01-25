Італія

Елітна парфумерна компанія створить ексклюзивну лінію ароматів спеціально для клубу.

Футбольний клуб Рома уклав партнерство з Gissah, провідним брендом преміальної парфумерії в країнах Перської затоки, відомим поєднанням близькосхідних традицій, міжнародних тенденцій та сучасного дизайну.

Угода має стратегічний характер і виходить за межі стандартного спонсорства. У рамках співпраці Gissah стане офіційним парфумерним партнером Роми та розробить ексклюзивну лінію ароматів, створених спеціально для клубу.

Назва бренду Gissah в перекладі з арабської означає історія. Партнерство з Ромою стане першим кроком компанії у футбольній сфері та дозволить розширити присутність на європейському ринку. Для клубу угода також сприятиме зміцненню позицій на Близькому Сході, де Рома останніми роками активно розвиває свою стратегічну присутність.

Gissah спеціалізується на виробництві елітних та нішевих парфумерних композицій, натхненних близькосхідною культурою. Компанія пропонує аромати для чоловіків та жінок, поєднуючи культурну спадщину з сучасним дизайном.

З більш ніж 180 магазинами по всьому світу та значною присутністю в Саудівській Аравії, Кувейті, ОАЕ, Катарі, Бахрейні та Омані, Gissah є лідером ринку преміальної парфумерії на Близькому Сході.