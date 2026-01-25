Італія

Вони не отримають новий контракт.

Зимове трансферне вікно є важливою та невід’ємною складовою футбольного сезону ще й із тієї точки зору, що дозволяє змоделювати наперед поведінку клубу під час літньої трансферної кампанії міжсезоння.

У цьому контексті завжди важливо стежити за термінами контрактів гравців з їхніми клубами, оскільки, наприклад, у міланського Інтера є щонайменше троє виконавців, чиї угоди добігають до завершення вже незабаром.

І з жодним із них клуб не планує при цьому продовжувати співпрацю.

А отже швейцарський воротар Янн Зоммер, італійський захисник Маттео Дарміан, а також нідерландський оборонець Стефан де Врей уже цього літа залишать розташування "змій".

37-річний голкіпер виступав за клуб від 2023 року, тоді як 33-річного нідерландця підписали ще в 2018, а Дарміан долучився до команди в 2021.