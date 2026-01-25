Італія

Колишній захисник Мілана може найближчим часом змінити Серію А на чемпіонат Катару.

Лаціо перебуває на заключній стадії переговорів щодо трансферу центрального захисника Алессо Романьйолі до катарського Ас-Садда.

Сторони узгоджують фінальні деталі угоди. Очікується, що сума трансферу складе від 9 до 10 мільйонів євро. Сам футболіст уже домовився з катарським клубом про умови особистого контракту.

Додатковим підтвердженням швидкого переходу стало прощання Романьйолі з уболівальниками Лаціо після матчу Серії А проти Лечче, який завершився нульовою нічиєю (0:0).

31-річний захисник виступає за Лаціо з липня 2022 року. До цього він протягом багатьох років захищав кольори Мілана, де був одним із лідерів оборони.

У складі римського клубу Романьйолі провів 145 матчів у всіх турнірах, відзначившись 7 голами та 2 результативними передачами.

Ас-Садд наразі посідає друге місце в чемпіонаті Катару, а головним тренером команди є колишній наставник збірної Італії Роберто Манчіні.