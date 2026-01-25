До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 25 січня, розпочавшись о 16:30.
фото ФК Епіцентр
25 січня 2026, 12:35
Сьогодні, 25 січня, кам’янець-подільський Епіцентр проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
Суперником для команди Сергія Нагорняка буде польська Медзь. Матч розпочнеться о 16:30.
Онлайн трансляція матчу Епіцентр — Медзь:
За підсумками першої частини сезону УПЛ Епіцентр посів чотирнадцяту сходинку.