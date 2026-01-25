Сьогодні, 25 січня, кам’янець-подільський Епіцентр проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Сергія Нагорняка буде польська Медзь. Матч розпочнеться о 16:30.

Онлайн трансляція матчу Епіцентр — Медзь:

За підсумками першої частини сезону УПЛ Епіцентр посів чотирнадцяту сходинку.