Іспанський фахівець вірить у своїх гравців.
Арбелоа, Getty Images
25 січня 2026, 18:00
Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився про роботу клуба у зимове трансферне вікно. Його слова наводить Marca.
«У мене видатний склад. Якщо щось знадобиться, ми маємо чудову молодіжну академію, як це завжди і було в історії Реала.
Я не думаю, що ми зараз знаходимося в позиції, коли маємо терміново когось купувати», — заявив Арбелоа.
Зазначимо, що у поточне зимове трансферне вікно мадридський Реал поки не зробив жодного підписання.