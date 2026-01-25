Іспанія

Іспанський фахівець вірить у своїх гравців.

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився про роботу клуба у зимове трансферне вікно. Його слова наводить Marca.

«У мене видатний склад. Якщо щось знадобиться, ми маємо чудову молодіжну академію, як це завжди і було в історії Реала.

Я не думаю, що ми зараз знаходимося в позиції, коли маємо терміново когось купувати», — заявив Арбелоа.

Зазначимо, що у поточне зимове трансферне вікно мадридський Реал поки не зробив жодного підписання.