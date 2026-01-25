У продовженні 22 туру Серії А.
Getty Images
25 січня 2026, 15:30
Сассуоло мінімально здолав Кремонезе завдяки швидкому голу (1:0)
Героєм матчу став Фадера — мʼяч гамбійського нападника, забитий у дебюті зустрічі, виявився єдиним у грі. Завдяки цій перемозі чорно-зелені закріпилися в середині таблиці, маючи в активі 26 очок. Кремонезе продовжує балансувати в нижній частині турнірної таблиці: 14-те місце та 23 очки відповідно.
Сассуоло - Кремонезе 1:0
Гол: Фадера, 3
Сассуоло: Мурич — Валукєвич, Ідзес, Мухаремович, Дойг — Ліпані (Торстведт, 59), Матич, Коне (Янноні, 83) — Фадера (Берарді, 59), Моро (П'єріні, 71), Лор'єнте (Пінамонті, 71)
Кремонезе: Аудеро — Терраччано (Фоліно, 81), Баскіротто, Б'янкетті (Фає, 81) — Барб'єрі (Йонсен, 46), Коллоколо (Дзербін, 23), Грассі (Флоріані Муссоліні, 67), Вандепютте, Пеццелла — Бонаццолі, Варді
Попередження: Лор'єнте — Барб'єрі, Пеццелла