Італія

На нас чекає один з двох центральних матчів 22-го туру чемпіонату Італії.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі висловився напередодні матчу 22-го туру італійської Серії А з римською Ромою.

«Рома для мене не сюрприз. Я знав, що з Гасперіні вони будуть боротися за найвищі місця в Серії А. Ми бачимо чотири команди, які борються за три місця в Лізі чемпіонів. Інтер я не враховую: вони виступають дуже добре та йдуть на 90 очок.

Ми сподіваємося, що Італія зможе здобути п'ять місць у Лізі чемпіонів на наступний сезон, інакше одна команда залишиться за бортом», – наводить слова Аллегрі Tuttomercatoweb.

Зараз Інтер лідирує в Серії А з 52 набраними очками. Мілан, що йде другим, відстає на 6 очок, Наполі – на 9, Рома – на 10. Усі три команди мають гру в запасі.