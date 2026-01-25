Італія

Гравець долучився до команди лише минулого літа.

Аргентинський опорний півзахисник Максімо Перроне переїхав до Європи на запрошення англійського Манчестер Сіті влітку 2023 року, однак свого шансу закріпитись у основі "містян" так і не отримав.

Після цього в 23-річного гравця були оренди до іспанського Лас-Пальмаса та італійського Комо, остання з яких перетворилась на повноцінний трансфер за 13 млн євро минулого літа.

І є всі підстави вважати, що вже після пів року виступів у Серії А гравець справив достатнє враження для того, щоб претендувати на значно дорожчу зміну клубу вже прийдешнього літа.

На рахунку Перроне два голи та три асисти в 21 матчі (1675 хвилин), а також увага з боку іменитих Наполі та туринського Ювентуса, якщо коло пошуку обмежується Італією.