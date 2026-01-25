Іспанія

Неймовірний гол ножицями Ламіна Ямаля поставив фінальну крапку у матчі.

Барселона на Камп Ноу приймала Реал Ов'єдо у матчі 21-го туру Ла Ліги і здобула переконливу перемогу з рахунком 3:0.

Матч став своєрідною пасткою для Барселони: команда була змушена перемагати, щоб повернути собі перше місце у турнірній таблиці після поразки у попередньому турі. У першому таймі каталонці відчували труднощі з активним та прямолінійним стилем гри Ов'єдо, але після перерви змогли контролювати хід матчу і реалізувати свої моменти.

Ситуація змінилася після перерви: на 52-й хвилині рахунок відкрив Дані Ольмо, реалізувавши помилку захисника суперника. Через п’ять хвилин Рафінья подвоїв перевагу Барселони, скориставшись невдалим пасом Давіда Костаса.

Фінальну крапку у матчі поставив Ламін Ямаль на 73-й хвилині. Зірка збірної Іспанії забив неймовірним ударом через себе після асисту Дані Ольмо.

Після цієї перемоги Барселона набирає 52 очки і випереджає Реал на 1 бал, Атлетіко третій з 44 очками. Реал Ов'єдо залишається на останньому місці з 13 пунктами.

Голи: Ольмо, 52, Діас, 57, Ямаль, 73

Барселона: Гарсія — Канселу (Бальде, 60), Кубарсі, Гарсія, Мартін (Кунде, 46) — Касадо, де Йонг, Ольмо (Берналь, 75) — Ямаль (Бардагжі, 78), Левандовські, Діас (Лопес, 60)

Реал Ов`єдо: Есканделл — Аїхадо (Відаль, 66), Костас, Карму, Лопес — Ассан (Борбас, 82), Сібо, Коломбатто (Касорла, 82), Чайра — Рейна (Фонсека, 66), Віньяс (Брекало, 82)

Попередження: Мартін — Есканделл, Костас